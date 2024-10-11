ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴが１０日、横浜アリーナで全国ツアー「超アリーナツアー」（６都市１６公演）の神奈川公演最終日を迎えた。今年デビュー２０周年を迎え、７月に発売した最新アルバム「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」に収録された「カカッテコーゼ」や「アンスロポス」など全２５曲を披露。グループ名を関ジャニ∞から改名後初のツアーでも、変わらない姿を見せつけた。５人のメンバーと、１万５０００人のエイターの声が重な