◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア―日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本は敵地でサウジアラビアと対戦し、前半を１―０で終えた。３―４―２―１布陣の日本に対し、相手は４―３―３布陣を敷いた。完全アウェーの大声援を受ける中、前半１４分にＭＦ堂安律の右クロスをＭＦ三笘薫が左足ダイレクトで折り返し。ＭＦ守田英正がペナルティーエリア右からヘディングでゴール前につなぎ、ＭＦ鎌田