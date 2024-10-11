◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同56位）と対戦。サウジアラビア代表は開幕2戦を終えて1勝1分けの勝ち点4で、勝ち点6の日本に次ぐC組2位につけている。しかし、内容は低調。9月の第１戦はホームで格下のインドネシアと１−１で引き分け