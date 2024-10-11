SUPER EIGHTが10日、全国アリーナツアーの横浜アリーナ最終日公演を開催した。今年2月に改名して以降初、先月デビュー20周年を迎えた節目のツアー。ダンスありバンドありの、バラエティーに富んだライブを披露。5人で歴史を刻み続ける。◇◇◇序盤から汗だくになった安田章大（40）が呼びかけた。「エイター（ファンの愛称）、20周年祝ってくれて、マジでありがとう！。ここまで来られたのは、応援し続けてくれ