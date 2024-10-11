NY株式10日（NY時間14:15）（日本時間03:15） ダウ平均42373.58（-138.42-0.33%） ナスダック18261.98（-29.64-0.16%） CME日経平均先物39505（大証終比：+195+0.50%） 欧州株式10日終値 英FT100 8237.73（-6.01-0.07%） 独DAX 19210.90（-44.03-0.23%） 仏CAC40 7541.59（-18.50-0.24%） 米国債利回り 2年債 3.995（-0.027） 10年債4.096（+0.024） 30年債4.386（+0.