【W杯2026アジア最終予選】サウジアラビア代表 vs 日本代表（日本時間10月11日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】鎌田大地、「死角から飛び込んで」先制点サッカー日本代表は10月11日、ワールドカップ2026アジア最終予選の第3節でサウジアラビア代表と対戦（午前3時キックオフ）。14分には、鎌田大地が早くも先制ゴールを奪った。日本代表の森保一監督は、9月シリーズと同じく3-4-2-1で攻撃的プレーヤーをよ