[10.10 W杯アジア最終予選グループC第3節](ジッダ)※27:00開始主審:キム・ジョンヒョク副審:パク・キュニョン、チャン・ジョンピル<出場メンバー>[日本]先発GK 1 鈴木彩艶DF 3 谷口彰悟DF 4 板倉滉DF 16 町田浩樹MF 6 遠藤航(Cap)MF 5 守田英正MF 8 南野拓実MF 10 堂安律MF 15 鎌田大地MF 7 三笘薫FW 9 上田綺世控えGK 12 大迫敬介GK 23 谷晃生DF 2 菅原由勢DF 21 瀬古歩夢MF 22 旗手怜央MF 14 伊東純也MF 17 田中碧MF 13 中