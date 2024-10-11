◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本−サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同56位）と対戦。試合開始30分前の現地20時半で気温31度。すり鉢状のスタジアムのピッチは無風で、厳しいコンディションでの戦いを強いられそうだ。日本人サポーターは約100人ほど。サウジアラビアのサポ