「ナ・リーグ・地区シリーズ、パドレス０−８ドジャース」（９日、サンディエゴ）ナ・リーグの地区シリーズ（５回戦制）第４戦が９日（日本時間１０日）行われ、ドジャースの大谷翔平選手（３０）は敵地サンディエゴでのパドレス戦に「１番・指名打者」で出場し、二回に右前適時打を放つなど、３打数１安打、２四球、１打点で勝利に貢献。シリーズ２勝２敗で逆王手をかけた。第５戦は１１日（同１２日）に行われ、パドレスはダ