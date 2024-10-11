NY株式10日（NY時間12:13）（日本時間01:13） ダウ平均42476.42（-35.58-0.08%） ナスダック18320.83（+29.21+0.16%） CME日経平均先物39380（大証終比：+70+0.18%） 欧州株式10日GMT16:13 英FT100 8237.73（-6.01-0.07%） 独DAX 19210.90（-44.03-0.23%） 仏CAC40 7541.59（-18.50-0.24%） 米国債利回り 2年債 3.968（-0.054） 10年債4.077（+0.004） 30年債4.372（+