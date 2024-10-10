港区立みなと科学館では、このたび、2024秋の企画展として10月8日(火)〜11月24日(日)まで「ジオパーク巡回展 地球時間の旅」に「関東の大地の物語」を追加した、「みなと科学館特別版」を開催中だ。日本各地に46カ所あるジオパーク2024年9月現在、地球科学的に重要な資源や景観が保全され、その価値を後世へ伝えるための活動が行われている地域「ジオパーク」が日本各地に46カ所存在する。今回の企画展では、国内のジオパークを巡