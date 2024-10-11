中国、米軍需企業３社と上級管理職１０人に制裁中国外交部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京10月10日】中国外交部は10日、米国による中国台湾地区への武器支援を巡り、米軍需企業3社と上級管理職10人に対し、「反外国制裁法」に基づく制裁措置を同日から実施すると発表した。米国による武器支援は「一つの中国」原則と中米間の三つの共同コミュニケに対する重大な違反であり、中国の内政に大きく干渉し、中国の主権と領土