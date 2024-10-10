石破総理がラオスでのASEAN首脳会議に臨みました。初めての外遊となります。はです。日韓関係や北朝鮮情勢、そして、覇権の拡大に動く中国への対応。外交デビューを果たした石破総理の発言は。【画像】解散当日に日本を離れ…ASEANへ石破総理が初“外遊”韓国や中国の首脳と会談■“石破外交”ASEANでスタート解散したその夜に日本を離れ、韓国・中国・インドなどとの首脳会談に臨む強行スケジュールです。石破茂総理大臣「世界