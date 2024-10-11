［モスクワ１０日ロイター］ - ロシアのリャプコフ外務次官は、ロシア、米国、中国、フランス、英国の核保有国５カ国が近い将来、米ニューヨークで会合を開くことになると発表した。国営ロシア通信（ＲＩＡ）が伝えた。これら５カ国はいずれも核兵器保有国であり、国連安全保障理事会の常任理事国。リャプコフ氏は具体的な日程や出席する当局者の詳細については言及しなかった。