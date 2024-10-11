[ベイルート／エルサレム／ローマ／国連／ヤルゼ（レバノン） １０日 ロイター] - 国連レバノン暫定軍（ＵＮＩＦＩＬ）は１０日、南部ナクラにある本部の監視塔がイスラエル軍の戦車による砲撃を受け、隊員２人が負傷したと発表した。ＵＮＩＦＩＬの別の２拠点も攻撃を受けたが、そちらでは死傷者はなかった。ＵＮＩＦＩＬは「平和維持部隊に対するいかなる意図的な攻撃も国際人道法の重大な違反だ」と批判する声明を出した。声明