NY株式10日（NY時間11:13）（日本時間00:13） ダウ平均42429.04（-82.96-0.20%） ナスダック18249.46（-42.16-0.23%） CME日経平均先物39340（大証終比：+30+0.08%） 欧州株式10日GMT15:13 英FT100 8230.67（-13.07-0.16%） 独DAX 19211.43（-43.50-0.23%） 仏CAC40 7529.04（-31.05-0.41%） 米国債利回り 2年債 3.982（-0.039） 10年債4.094（+0.022） 30年債4.385（