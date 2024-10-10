ロッテグループの辛東彬（シン・ドンビン、重光昭夫）会長がチョコレートの原料であるカカオの需給状況を点検するためアフリカのガーナを訪れた。先月ポーランドのワルシャワでプレッツェル菓子の「ペペロ」を売り上げ１兆ウォン規模の世界的ブランドにすると宣言したのに続く世界的な動きだ。人口１４億人規模のアフリカ市場開拓を念頭に置いたという見方も出ている。ロッテグループは１０日、辛会長と韓日のロッテ系列食品会社の