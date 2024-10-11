スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！ ◇◇◇ アプリ名：Appleマップ 開発者：Apple 価格：無料 対応OS：iOS 10.0 以降 カテゴリ：ナビ 2024年10月から「Appleマップ」で電車のルートを検索した際