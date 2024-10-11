【「戦慄怪奇ファイル コワすぎ！【口裂け女捕獲作戦】」】 10月11日 発売 価格：880円 KADOKAWAは、マンガ「戦慄怪奇ファイル コワすぎ！【口裂け女捕獲作戦】」を10月11日に発売する。価格は880円。 本作は2012年に公開が始まったPOV形式のホラー映像シリーズ「コワすぎ！」が原作。「ノロイ」や「貞子vs伽椰子」、「サユリ」などで知られ