１９１６年：朴重彬（パク・ジュンビン）が円仏教を創始１９８９年：航空宇宙研究所発足１９９０年：第１回南北統一サッカー､平壌の５・１競技場で開催１９９６年：経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）に２９番目に加盟１９９９年：ソウルＮＧＯ（非政府組織）世界大会が開幕２００３年：高建（コ・ゴン）首相ら閣僚が盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領の再信任提案巡り一斉辞任２００８年：米国が北朝鮮に対する「テロ支援国家」指定を２０