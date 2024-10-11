【ヤンチャンWebグラビア】 10月7日～10月11日 掲載 秋田書店はヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、10月7日より10月11日にかけて順次グラビアを公開した。 今週は「メンズマンデー」よりTOYさん、「今月の一推しグラビアン」より林田百加さん、「ヤンチャン学園音楽部」より磯部陽菜さんが掲載されているほか、「ミスヤングチャンピオン2024グランプ