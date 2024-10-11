11日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比100円安の3万9210円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万9380.89円に対しては170.89円安。出来高は8985枚となっている。 TOPIX先物期近は2707ポイントと前日比2ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.67ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3