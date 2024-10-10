ＧＬＡＹＴＡＫＵＲＯの妻でモデルの岩堀せりが８日、インスタグラムを更新。超人気金メダリストと驚がくのツーショットを披露した。「感動の金メダルありがとう」というコメントとともに公開した写真は、室内で笑顔を見せる岩堀とけだるそうにピースサインを見せる男性。あっ！パリ五輪スケートボードで金メダルを獲得した堀米雄斗選手だ。グレーのパーカにキャップをかぶり、リラックスしている。ともに米ロサンゼルス