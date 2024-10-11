【モデルプレス＝2024/10/11】タレントの福井梨莉華が、11日発売の「ヤングマガジン」46号（講談社）の巻末グラビアに初登場。豊満なバストを披露している。【写真】福井梨莉華、豊満バスト溢れるビキニ姿◆福井梨莉華、美ボディ＆満点スマイルで魅了グラビア界のニューホープとして話題の福井が、本誌初登場。愛されボディが際立つビキニ姿と満点スマイルで魅了している。◆表紙は桃月なしこ今号の表紙・巻頭グラビアには桃月なし