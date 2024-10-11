【モデルプレス＝2024/10/11】モデルで女優の桃月なしこが、11日発売の「ヤングマガジン」46号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場。美しいボディを披露している。【写真】桃月なしこ、美脚際立つ水着姿◆桃月なしこ、美ボディ輝く水着姿今回の撮影場所は仙台。ロケ地として初めて訪れた土地で魅力を開放する。温泉で火照った肌と濡れた髪。大人っぽく背中が大きく空いた水着や、爽やかな青の水着姿で美しいボディを披露している