◆10月11日生まれの著名人◆秋川雅史（67年＝声楽家）金城武（73年＝俳優）ケイン・コスギ（74年＝俳優）秦基博（80年＝シンガー・ソングライター）杉田智和（80年＝声優）泉里香（88年＝モデル）石黒友月（03年＝SKE48）