■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3936) ＧＷ 東証グロース (8411) みずほＦＧ 東証プライム (5246) エレメンツ 東証グロース (190A) コーディア 東証グロース (3803) イメージ情報 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3936) ＧＷ 東証グロース (1820) 西松建