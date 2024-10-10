【ビエンチャン＝上村健太、吉永亜希子】石破首相は１０日、ラオス・ビエンチャンで、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）と日中韓３か国（ＡＳＥＡＮプラス３）首脳会議に出席し、中国を念頭に「力や威圧による一方的な現状変更の試みを許容してはいけない」と訴えた。対する中国の李強（リーチャン）首相は米国が介入しないよう、けん制した。中国による東・南シナ海での強引な海洋進出は、地域共通の懸案だ。石破首相は「地域