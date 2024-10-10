今年8月、愛知県長久手市の牛丼チェーン「松屋」で起きた強盗未遂事件で、以前この店でアルバイトをしていた男が逮捕されました。逮捕されたのは住居不定、無職の内堀伊三雄容疑者(46)です。警察によりますと内堀容疑者は今年8月、長久手市武蔵塚の「松屋長久手店」で、29歳の女性店員に包丁を突きつけ「レジのお金ちょうだい、早く」などと脅して現金を奪おうとした疑いが持たれています。内堀容疑者は事件があった