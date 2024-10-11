【ニューヨーク時事】１０日のニューヨーク株式相場は、９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の伸び率が市場予想を上回ったことを嫌気した売りに、反落して始まった。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比７０．６７ドル安の４万２４４１．３３ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は８４．９３ポイント安の１万８２０６．６９。