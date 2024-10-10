渋谷PARCOは10月18日から、いまだかつて無い、人気時代劇「暴れん坊将軍」のポップアップショップ「暴れん坊将軍 POP UP SHOP」を開催する。期間は11月11日まで。今回のポップアップショップは、俳優・松平健の芸能生活50周年を記念して開催するもの。25年間主役を務めた「暴れん坊将軍」にフォーカスした期間限定ショップを、渋谷PARCO 6階 PENGUIN SOUVENIR（ペンギンスーベニア）にオープンする。会場には、松平演じる“徳川吉