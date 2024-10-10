2024年10月3日に発表されたAmazonの新型タブレット「Fire HD 8」の2024年モデル(第13世代)を、「キッズモデル」「キッズプロ」とともにAmazonから借りることができたので、いろいろと触ってみることにしました。Amazonの小学生向けのタブレット「Fireキッズプロ」に新たに8インチが登場。新「Fire HD 8シリーズ」がアップデートされストリーミングもゲームもよりスムーズに - About Amazon | Japanhttps://www.aboutamazon.jp/news