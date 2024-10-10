これぞ爆睡…！ YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、何をされても起きない子猫ちゃんの様子が配信され、動画のコメント欄には「あおむけで寝ているだけでかわいさ3割増」「野生のかけらもないほど危機感なくスヤスヤ寝てるな笑」の声が続出しました。「猫が人間を信じきったらこうなるんだあ」注目を集めたのは「何をしても起きない子猫が超かわいい」という動画。動画の冒頭から、ぽってりとあおむけに寝転がる子猫。飼い