国内最大級のラーメン専門通販サイト「宅麺.com」を運営するグルメエックスは、大宮マルイの2Fイベントスペースに、「宅麺」プレミアム冷凍ラーメンの自動販売機を設置した。「宅麺」をマルイの店舗で販売するのはこれが初めて。大宮マルイは、1日平均約24万人が乗車する巨大ターミナル・大宮駅に隣接した商業施設。「宅麺」の自販機で行列店のプレミアムラーメンを、より多くの人に、配送料無料で楽しんで欲しいとの思いから、今