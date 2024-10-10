中国、ガソリン・ディーゼル燃料の価格引き上げ山東省滕州（とうしゅう）市のガソリンスタンドで給油するスタッフ。（2023年12月19日撮影、滕州＝新華社配信/孫楊）【新華社北京10月10日】中国国家発展改革委員会は10日、ガソリンとディーゼル燃料の国内価格を11日午前0時から1トン当たりそれぞれ140元（1元＝約21円）、135元引き上げると発表した。現行の石油製品価格形成メカニズムに基づく措置としている。