【北京共同】中国の李強首相は10日、ラオスでの石破首相との会談で、日中平和友好条約など日中が交わした「四つの政治文書の原則と共通認識」を守り、両国関係を正しい方向に保つよう求めた。国営通信新華社が伝えた。