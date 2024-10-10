1stアルバム『Aooo』の10月18日（金）発売を記念し、新宿・東急歌舞伎町タワー前 シネシティ広場でAooo（アウー）がフリーライブ＜Flash!!!!＞を開催する。初のワンマンライブ＜OneOneOne＞もキャパの4倍のチケット申し込みが殺到する状況にあって、フリーライブ＜Flash!!!!＞は都内でAoooのライブを見られる貴重な機会となる。1stアルバム『Aooo』は、YOASOBI、MAISONdesらが所属するソニーミュージック内に新設された新レーベル