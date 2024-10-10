【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比32銭円高ドル安の1ドル＝148円94銭〜149円04銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.0922〜32ドル、162円75〜85銭。米労働省が発表した9月の消費者物価指数の前年同月比伸び率が6カ月連続で縮小。米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げが継続するとの見方から、ドル売り円買いが優勢だった。