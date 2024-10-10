中国当局が、日本国内で暮らす中国出身の人たちに、中国政府に対する批判的な活動をしないよう圧力をかけていたとする報告書を国際人権団体が発表しました。国際人権団体「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」は、日本国内で中国政府に対する批判的な活動に参加した中国人に、中国当局が「嫌がらせ」をしているという報告書を発表しました。報告書によりますと、今年6月から8月にかけて日本で暮らす新疆ウイグル自治区やチベット、内モ