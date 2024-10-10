準備が進む衆院小選挙区ポスター掲示場（資料写真）衆院神奈川１３区の立候補予定者による公開討論会が１１日午後７時〜８時半、綾瀬市文化会館（神奈川県綾瀬市深谷中）大ホールで開催される。大和、綾瀬の両青年会議所（ＪＣ）の主催。立候補予定者の５人が出席する予定で、後日に録画映像を配信予定という。また、１６区の立候補予定者による公開討論会が１１日夜、厚木商工会議所（厚木市栄町）で開かれる。厚木、伊勢原、