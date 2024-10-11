[ワシントン １０日 ロイター] - 米労働省が１０日発表した９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）は前年比２．４％上昇した。食品価格の上昇を背景に市場予想の２．３％を小幅上回った。しかし、２０２１年２月以来約３年半ぶりの小幅な伸びにとどまったことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は１１月も利下げを継続する見通しだ。８月は２．５％上昇だった。前月比では０．２％上昇し、伸びは前月と並んだ。市場予想は０．１％上昇だった