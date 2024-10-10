米１０年債利回りは米指標めぐり激しく振幅、４．０８８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 4.022（+0.001） 米10年債4.088（+0.016） 米30年債4.369（+0.029） ドイツ2.273（+0.016） 英国4.229（+0.049） カナダ3.257（-0.001） 豪州4.225（+0.033） 日本0.951（+0.023） ※米債以外は10年物