10日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比260円安の3万9050円と急落。日経平均株価の現物終値3万9380.89円に対しては330.89円安。出来高は5616枚となっている。 TOPIX先物期近は2695.5ポイントと前日比13.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.17ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3