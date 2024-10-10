Image: shutterctock 進化を感じる！先日発売されたApple（アップル）の最新、iPhone 16シリーズ。基本的なデザイン路線は変わらないものの、さまざまな進化点、変更点が詰め込まれています。それはバッテリー性能にも。ブラジルの国家電信管理局（ANATEL）に提出された書類から、iPhone 16シリーズのバッテリー容量が判明。それによると、全体的に昨年のiPhone 15シリーズよりも容量アップ