中日ドラゴンズの井上一樹新監督が10月10日、名古屋で就任会見に臨みました。3年連続最下位に沈んだドラゴンズをどう立て直すのかなど、来シーズンにかける思いを語りました。 ■「より愛されるドラゴンズをつくること」 井上一樹新監督(53)は10日午前、名古屋市中区の中日ビルの会見場に、スーツにドラゴンズブルーのネクタイ姿で現れました。 井上一樹新監督：「この度、監督をお受け