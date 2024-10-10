10月10日、川口春奈がInstagramを更新した。【写真】「お手本です！」と反響！秋冬ファッションの全身SHOTを公開川口は、自身のInstagramアカウントにて、シックなグレー系のファッションでFENDIのバッグを持っているカメラ目線SHOTや、全身SHOTを公開。この投稿に対し、ファンからは「とっても素敵」「お似合い」「お手本です！」「いつもカッコいい」「めっちゃ綺麗」「美しすぎ」「オシャレ」といった絶賛の声が寄せられていた