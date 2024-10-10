松屋銀座の2024年クリスマスケーキは、2024年10月16日(水)より予約を開始する。松屋銀座2024年クリスマスケーキ2024年のクリスマスケーキは、「ラグジュアリーに楽しむプレミアムなクリスマス」をテーマに、全54点がラインアップ。中でも注目は、フランスのショコラティエであるニコラ・クロワゾーが手掛けるラ・メゾン・デュ・ショコラ(LA MAISON DU CHOCOLAT)の“羅針盤”をモチーフとしたケーキだ。クルミとバリ島産のカカオを