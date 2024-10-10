Q-pot.(キューポット)のアパレルライン・Q-pot. Dress(キューポット ドレス)から、2024年秋冬コレクション「スウィートベアカヌレ(Sweet Bear Canelé)」が登場。2024年10月12日(土)より、Q-pot.直営店ほかにて発売される。“テディベアとカヌレの物語”着想24年秋冬ウェア「スウィートベアカヌレ」では、テディベア・テッテとフランスの伝統焼き菓子・カヌレの温かい午後の物語を表現。カヌレとテディベア、ホイップクリーム