ロエベ(LOEWE)とオン(On)のコラボレーションによるユニセックススニーカー「クラウドティルト(Cloud Tilt)」に新色が登場。2024年10月10日(木)より、カサロエベ 銀座などにて発売される。ロエベ×オンのコラボスニーカーに新色「クラウドティルト」は、ニットメッシュ素材のアッパーに、細かな空洞のあるソールを組み合わせたスニーカー。サイドやシュータンには、オンのロゴと、ロエベを象徴する「アナグラム」モチーフがシルバー