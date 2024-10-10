【ワシントン＝田中宏幸】米労働省が１０日発表した９月の消費者物価指数（ＣＰＩ）上昇率は前年同月比２・４％となり、６か月連続で伸びが鈍化した。市場予想（２・３％）は上回ったものの、インフレの鈍化基調は続いている。変動が大きい食品とエネルギーを除いた指数は３・３％で前月から伸びが加速した。